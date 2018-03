Pearl Jam, ecco il nuovo singolo. In attesa dell'album

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È disponibile da oggi in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica il nuovo brano inedito dei Pearl Jam “Can't Deny Me”, brano che anticipa l’uscita del nuovo album della band di Seattle. Coprodotta dalla band e da Brendan O’Brien, questa canzone segna il ritorno dei Pearl Jam dall’uscita dell’ultimo disco di inediti del 2013 “Lightning Bolt” (album certificato Platino in Italia). La canzone è stata registrata a Seattle lo scorso febbraio ed è stata scritta da Mike McCready con le parole di Eddie Vedder. L’artwork del singolo è stato curato da Jeff Ament e Kevin Shuss.I Pearl Jam partiranno oggi per il loro tour in Sud America (prima data a Santiago del Cile). Tutte le date sul sito ufficiale della band. Nel 2018 la band festeggia i 27 anni di carriera tra live e album, ricevendo ogni volta ottime critiche. La band ha venduto oltre 85 milioni di copie nel mondo ed è stata inserita nella Roll Hall of Fame.