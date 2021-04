Morto Paul Ritter, l'attore di “Harry Potter” e James Bond aveva 54 anni: lottava contro un tumore

Addio a Paul Ritter: l'attore è morto dopo una battaglia contro un tumore al cervello, aveva soli 54 anni. L'attore era noto per aver partecipato a “Harry Potter e il principe mezzosangue” e 007 “Quantum of Solace”. Il portavoce di Ritter ha dichiarato: «È con grande tristezza che possiamo confermare che Paul Ritter è morto ieri sera a casa con sua moglie Polly e i figli Frank e Noah al suo fianco. Aveva 54 anni e soffriva di un tumore al cervello».

Actor Paul Ritter dead at 54: Harry Potter, James Bond and Friday Night Dinner star dies of brain tumour https://t.co/W7ComPZf8d pic.twitter.com/pibS2PAX9R

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 6, 2021