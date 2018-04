Patty Pravo: «Il carcere, i cetriolini con Peggy Guggenheim e quella volta che ho picchiato Beppe Grillo...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice”. Si torna a parlare di, l’ex ragazza del Piper che a settant’anni compiuti da poco si confessa la suaa, in cui non si è mai curata del giudizio degli altri: “Anche se quando scrivevano sui giornali che in America vivevo sotto i ponti – ha svelato in un'intervista a “Chi”, in edicola domani - mi sono fatta delle grosse risate, perché in realtà abitavo al 20esimo piano e i ponti li vedevo da lassù”.Tra amori, successi, carcere e incontri movimentati la cantante ha molto da raccontare: “delle quali tre in contemporanea, ma per un solo momento ho desiderato di avere un figlio per amore e per lo stesso motivo ho deciso di non farlo. Nel frattempo sono stataa, dove in verità sono stata bene e ho conosciuto persone fantastichesul palco dei Telegatti, ho fumato canne chiusa nel mio Maggiolone con Jimi Hendrix e”.Ha avuto sempre un grande successo, ma non intende fermarsi: “Ho venduto 110 milioni di dischi di cui 49 solo con “La Bambola”, che in fondo non mi è mai piaciuta! Quest'anno è il 50ennale di questa canzone... ma che palle gli anniversari, io li rifuggo e loro mi inseguono. Voglio pensare al futuro, ho molti progetti: un nuovo album, un grande show...”.