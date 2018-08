Patrizio Roversi attacca: «Mi hanno cacciato da Linea Verde senza dirmi perché»

Patrizio Roversi, dopo cinque anni alla conduzione di “Linea Verde”, è stato allontanato dal programma di Raiuno dedicato all'agricoltura, dall'oggi al domani e senza una spiegazione. Lo rivela in un’intervista pubblicata dal settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 31 agosto. Roversi sarà sostituito da Federico Quaranta mentre confermatissima è la conduttrice Daniela Ferolla.



«Non è successo niente di particolare», dice Roversi a Spy. «semplicemente chi ha la responsabilità di decidere non mi ha riconfermato l'incarico. Me lo hanno detto all'improvviso, un paio di settimane prima della presentazione dei palinsesti Rai, a giugno. Un po' di dispiacere c'è: cinque anni alla conduzione di un programma del genere sono un ciclo molto lungo, forse la mia è stata una delle parentesi più lunghe a Linea Verde, dopo quella di Federico Fazzuoli. Ma non ho ricevuto particolari spiegazioni dai vertici Rai circa la mia esclusione, e lo dico senza accenno polemico: è stato deciso così e basta».

«Al momento ci sono ipotesi e idee, sia con reti Rai sia con canali al di fuori del servizio pubblico, ma niente di concreto: mi sento un esodato. Sono troppo giovane per la pensione e quindi mi tocca continuare a lavorare».

