Patrizia De Blanck, la verità sulla storia con Alberto Sordi. «Oltraggiosa, non c'è nessuna prova»

Paola Comin smentisce la relazione fra Patrizia De Blanck e Alberto Sordi. L'addetta stampa degli ultimi 10 anni di Sordi, a Domenica Live, ha commentato: «Lui non mi ha mai parlato di lei e lei non è mai stata invitata ad una sua festa. Non c’è nessuna prova». Paola Comin si è poi scagliata contro Patrizia De Blanck e le sue dichiarazioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip: «Quando c’è stata una storia tra due persone che è rimasta segreta e una delle due persone non c’è più, bisognerebbe lasciarla segreta. È sconveniente parlare di qualcosa che l’altra persona non può né confermare né smentire».

Per Paola Comin, infatti, certe frasi sono irrispettose nei confronti di Alberto Sordi: «Un uomo che ha fatto della sua discrezione uno stile di vita, è oltraggioso dire che non era bravo a letto. Ha voluto raccontare la storia? Ma dire che a letto non valeva niente è riprovevole».



Ultimo aggiornamento: 19:53

