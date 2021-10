Parigi, dopo 18 mesi riapre il Crazy Horse: lo storico cabaret torna con lo spettacolo "Totally Crazy"

Si torna a ballare tra pizzi, guepiere e rossetti rossi. Il Crazy Horse torna a vivere e lo fa in grande stile. Rinnovata la facciata, nuove insegne e nuovo spettacolo: "Totally Crazy", con la collaborazione del coreografo PHilippe Découflé con il creatore di calzature Christian Louboutin. Per questo suo 70esimo anniversario, il cabaret dell'avenue George V si rispolvera presentandosi con una nuova cornice che garantisce un miglior comfort agli spettatori e propone la novità delle «alcove». Un sistema innovativo di proiezioni consente di creare un ambiente full immersion e coinvolgente. Dopo 18 mesi di chiusura a causa dei vari periodi di lockdown e di restrizioni sanitarie, riapre il Crazy Horse, uno dei più celebri cabaret parigini che dal 1951, come recita il suo slogan, «sublima la femminilità».

Creato da Alain Bernardin, il Crazy Horse si è imposto al suo pubblico con l'idea di «vestire» i corpi delle sue ballerine con proiezioni di luci e colori (a zebre, a pois) con l'obiettivo di differenziarsi con un «glamour impertinente» dai tradizionali cabaret «con le piume», come il Lido o il Moulin Rouge. Negli anni Sessanta, sull'onda del nuovo realismo di creatori di moda rivoluzionari come Paco Rabanne, Pierre Cardin o Courrèges, Bernardin considerò il corpo della donna «lo scenario ideale per mettere in scena il teatro del mondo».