Parigi, Cécile Debray è il nuovo direttore del Museo Picasso: prima alla guida del Musée de l'Orangerie

Il Museo Picasso di Parigi ha un nuovo direttore: è Cécile Debray, 54 anni, alla guida del Musée de l'Orangerie dal 2017, specialista in pittura moderna e contemporanea. Succede a Laurent Le Bon, che ora dirige il Centre Pompidou di Parigi. Su proposta del ministro della Cultura Roselyne Bachelot, la nomina di Debray è stata formalizzata dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Cécile Debray farà in modo di «rafforzare l'attrattiva del Museo», in particolare in vista della celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Pablo Picasso che cadrà nel 2023.

Storica dell'arte e curatrice di mostre, Cécile Debray è stata prima curatrice capo al Centre Pompidou dal 2008 al 2017. Ha poi diretto il Musée de l'Orangerie. Ha curato mostre di successo dedicate a Henri Matisse, Paul Cézanne e allo stesso Picasso. Nei suoi quattro anni alla guida del Musée de l'Orangerie ha dato nuova visibilità all'istituzione parigina dedicata all'impressionismo e al post-impressionismo.