Il Cantante Mascherato, vince Pappagallo: è Red Canzian. Farfalla seconda: ecco di chi si tratta

Pappagallo vince la seconda edizione del Cantante Mascherato, Farfalla seconda: ecco chi sono. Pochi minuti fa, Pappagallo è stato decretato vincitore della seconda edizione del Cantante mascherato. La "maschera pennuta" ha avuto la meglio su Farfalla che si è aggiudicata la medaglia d'argento. Ma chi sono i due protagonisti del programma canoro condotto da Milly Carlucci?

Sotto la maschera di Pappagallo si nascondeva Red Canzian, cantante dei Pooh. L'artista era stato smascherato dal "nipotino" Francesco Facchinetti e da Flavio Insinna. Più sorprendente invece lo smascheramento di Farfalla. In tanti avevano pensato si trattasse di Anna Tatangelo, invece è Mietta.

La puntata si era aperta con uno spareggio attesissimo, quello tra il tenero Orsetto e la sensuale Farfalla. Ed è quest'ultima ad avere la meglio. Ma prima dello smascheramento, Orsetto si è esibito in duetto con Cristina D'Avena in un medley delle più belle sigle dei cartoni animati anni 80, dai Puffi a Licia. Poi, Orsetto stacca il musetto gigante e appare Simone Montedoro. L'attore romano, classe 1973, noto, tra le altre cose, per il ruolo del capitano in Don Matteo.

Nello spareggio successivo ad avere la peggio è Lupo che viene smascherato: è Max Giusti, che si aggiudica la medaglia di bronzo.

