Il Papa indica la linea editoriale dell'Avvenire: «Poveri e migranti la vostra agenda»

Città del Vaticano – Papa Bergoglio traccia la linea editoriale dell'Avvenire, il quotidiano dei vescovi ampiamente sostenuto con i fondi dell'8 per mille. A preoccuparlo non sono tanto i conti – secondo i dati Ads il giornale vende circa 23 mila copie effettive -, né la fisiologica perdita dei lettori o il calo dei ricavi pubblicitari, come del resto accade per tutte le aziende editoriali italiane, quanto la perdita dell'orizzonte comune: i poveri, i bisognosi, le periferie. «Nessuno detti la vostra agenda, tranne i poveri, gli ultimi, i sofferenti. Non ingrossate le fila di quanti corrono a raccontare quella parte di realtà che è già illuminata dai riflettori del mondo. Partite dalle periferie, consapevoli che non sono la fine, ma l’inizio della città» ha detto ai giornalisti, al direttore Marco Tarquinio e ai vertici della Cei ricevuti stamattina in udienza assieme ai familiari.L'Avvenire, ha spiegato Papa Francesco, deve aiutare a «educare a pensare» rimanendo ben lontano dall’informazione di facile consumo. Fu Paolo VI a volere la nascita di Avvenire 50 anni fa quando non c'era la cultura digitale e i nuovi mezzi tecnologici che hanno ridisegnato l'editoria mondiale. Un contesto che dovrebbe condurre la galassia dei media cattolici – l'agenzia Sir, Tv2000, il circuito radio InBlu - ad una riorganizzazione del lavoro basata sulle sinergie.«Analogamente a quanto sta avvenendo nel settore comunicazione della Santa Sede la convergenza e l’interattività consentite dalle piattaforme digitali devono favorire sinergie, integrazione e gestione unitaria».Bergoglio insiste nel dire che i giornali cattolici non devono «pubblicare delle cose che fanno impressione o che fanno clientela. Noi dobbiamo fare del bene a quelli che ascoltano, dobbiamo educarli a pensare, a giudicare» in modo che la realtà non ceda il posto all’apparenza, la bellezza alla volgarità, l’amicizia sociale alla conflittualità.