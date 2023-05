Paolo Noise abbandona l'Isola dopo il malore: «Ora sto bene, ma non posso continuare». Mazzoli in lacrime

Sesto ritiro ufficiale nella sesta puntata dell'Isola dei Famosi. Dopo Marco Predolin, Claudia Motta, Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone e Fiore Argento, Paolo Noise abbandona il gioco.

L'annuncio durante la diretta di lunedì 22 maggio.

L'addio

Per motivi di salute Paolo Noise abbandona ufficialmente l'Isola dei Famosi. Un nuovo ritiro ha colpito questa edizione a dir poco sfortunata dell'Isola. Il naufrago, prima della diretta di lunedì 22 maggio è stato portato via dall'Isola per accertamente e poi, senza entrare nei dettagli sulle sue condizioni ha comunicato a Ilary Blasi e al pubblico il suo addio ufficiale.

«Adesso sto bene, non ho dormito tutta la notte - ha spiegato in diretta Paolo Noise - credo che lascerò parli il cuore e scusate se faccio fatica a esprimerlo. Da casa quello che si vede è solo un quadrato, dietro c'è un brulicante mondo di invisibili, sono un mondo meraviglioso e voglio ringraziarli perchè sono riusciti a darmi in questo mese tantissimo pur nel loro silenzio. Soprattutto quando è successo quello che è successo, e non entrerò nel dettaglio, hanno dimostrato una grande umanità e un grande affetto, ed è stata una delle cose più belle che mi siano accadute. Questo preambolo serve a dirvi che c'è stata una persona che mi ha aiutato a rialzarmi per una brusca caduta, io ci tenevo a vincerla questa esperienza, perchè avrebbe vinto Paolo e non Paolo Noise, ma purtroppo questa persona mi ha teso la mano per rialzarmi ma non per proseguire il percorso sull'Isola».

Il suo compagno Marco Mazzoli, in lacrime, corre ad abbracciarlo e Noise lo incita a resistere e a vincere anche per lui «Porterò con me un'esperienza umana incredibile e dei ricordi straordinari, mi rimarrà il magone di non aver potuto vincere...perchè vincevo bast**di! (scherza ndr.) E' stata l'eperienza più bella della mia vita»