Paolo Brosio, paura all'Isola dei Famosi: chiede il medico e abbandona i naufraghi

di Silvia Natella

Lo abbiamo visto essere preda dei mosquitos e soffrire in silenzio. Ora perònaufrago della nuova edizione de l'Isola dei Famosi 2019, non ne può più. Il concorrente, infatti, ha abbandonato in queste ore i compagni e ha chiesto l'intervento del medico. Lo showman ha domandato di essere visitato, mentre nel daytime andato in onda oggi, è scoppiato in lacrime per le punture ricevute.Nonostante la convivenza difficile con i mosquitos, Brosio non vuole mollare: «Vorrei rimanere perché ho sempre combattuto nella mia vita, però in questo caso si tratta della mia salute. Il dolore è forte, il prurito è diventato tremendo». A lasciare definitivamente il gioco, invece, è stata Youma. «Vado a casa, mio figlio la sta prendendo in un modo un po’ traumatico tutta questa situazione», ha detto la Diakite mentre annunciava agli altri naufraghi l'abbandono definitivo del reality. Sembrano diminuire di giorno in giorno i concorrenti di quest'anno. L'addio di Youma si aggiunge a quello di Francesca Cipriani, che ha scelto di non ripetere l'esperienza a soli otto mesi di distanza, e di John Vitale, che ha lasciato per le parole contro Barbara D'Urso. Davanti al cast sempre più esiguo potrebbe essere ripescato. Il fratello di Belen era stato scelto per partecipare al programma, ma ha dovuto rinunciare per un incidente sulla neve. Chissà se ci saranno colpi di scena.