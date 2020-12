Paolo Brosio, audio choc della fidanzata a Live non è la D'Urso. «Sta con lui per arrivare al successo»

Arriva una nuova svolta nella storia d'amore fra Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura, alla luce delle dichiarazioni di Diego, l'uomo che Maria Laura avrebbe baciato, che ha recentemente affermato: «Ho un audio in cui Maria Laura dice la verità sulla sua relazione con Brosio».

Queste le premesse a Live non è la D'Urso, dopo l'intervista in radio del noto imprenditore milanese, che ha raccontato delle cose specifiche su Maria Laura, sostenendo di avere un audio nel quale la ragazza confessa di stare con Paolo Brosio solo e unicamente per interesse, e che lo mollerà a breve dopo aver avuto la visibilità che vuole. Audio che la D'Urso ha avuto modo di ascoltare.

La risposta di Maria Laura in studio: «Assolutamente no, se vogliamo parlare di questo audio che abbiamo ascoltato presumo che questo Diego abbia registrato una chiamata, perché dopo la segnalazione dei paparazzi mi chiamava spesso, cercando di chiedere informazioni. Questa sua cosa non mi convinceva, aveva secondi fini. Così ho deciso di rispondere con il mio agente in vivavoce alle sue telefonate. Ho deciso di fare la talpa per capire dove voleva andare a parare. Quando mi ha chiesto se avessi voluto una storia finta con lui sono stata al gioco».

Su questa dichiarazione finale scoppia l'indigniazione in sala, ma Brosio la difende: «Sono sereno, mi fido di lei, ne abbiamo parlato. Per noi non è un problema sentire l'audio, ma ci sono dei retroscena più grandi dietro questo vocale, che non riguardano noi. Il problema non è mio, diventa vostro. L'audio c'è ma non corrisponde alla verità della nostra storia». Lo appoggia Maria Laura: «Io non ho problemi a far sentire l'audio, ma la cosa si è allargata e sono in mano a persone competenti che stanno indagando, e non ho più il potere di dare l'ok».

La proposta della D'Urso è di far sentire l'audio solo a Paolo Brosio durante lo stacco pubblicitario, al rientro in studio il giornalista conferma la decisione di non voler ascoltare quella dichiarazione: «Non mi cambia niente, da una persona inattendibile che si è messo d'accordo per fare foto false, mi viene da ridere. Trent'anni da cronista, non sono scemo. Con un audio registrato in modo fraudolento. Sia io, che lei, che i nostri agenti conosciamo quella dichiarazione».

La perplessità rimane, anche se la D'Urso è sempre stata in favore della loro unione, difendendoli anche dalle critiche sulla differenza d'età. Sicuramente gli sviluppi arriveranno nelle prossime puntate del programma, anche perché Brosio stuzzica l'interesse con la promessa di una rivelazione choc, che riguarda delle dichiarazioni importanti circa un determinato hotel di Frascati, Villa Mercede.

