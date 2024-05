Paolo Bonolis: «Prima di chiudere con la Tv voglio condurre ancora un Festival di Sanremo. Oggi funziona Stefano De Martino»

Quarantacinque anni di televisione senza mai fermarsi. E a fermarsi, Paolo Bonolis, non ci pensa ancora.

Ma succederà, racconta a La Repubblica. Perché lui dentro la televisione giura di non volerci stare tutta la vita. Una vita di programmi che si è cercato. Ha sempre fatto quello che ha voluto lui, non gli altri, assicura ancora. Anhce la tv spazzatura? «Non sono d’accordo, ma accetto tutti i giudizi». E a proposito di giudizi, in passato qualcuno lo ha anche ferito. «In passato mi ha ferito l’asprezza personale di alcuni critici televisivi. Non ce n’era bisogno, ma forse serviva a essere letti».

Nell'intervista rivendica la sua libertà di linguaggio, di ironia, la battuta all'Alberto Sordi, il politicamente scorretto. «La cappa la vedo ma non la sento. Non mi autocensuro e non mi sento limitato. Non metterei mai in difficoltà la persona che ho di fronte, ma voglio poter giocare liberamente con lei. Conta il sentimento che ti muove a dire le cose, non la parola».

Adele Bonolis debutta al cinema, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli nell'ultimo film dei “Me contro te”: il ruolo

Per Paolo la battuta viene sempre prima di tutto. E così è stato fin dall'inizio. «Sempre. Quando condussi io il Telegatto, Mediaset aveva appena acquisito i diritti del Grande Fratello - ricorda ancora a La Repubblica - C’era Natalia Estrada, che all’epoca stava con Paolo Berlusconi, e io dissi dal palco: Estrada, la prima ad aver compreso le potenzialità del grande fratello. Risero tutti e Vianello dalla platea mi faceva gesti agitando la mano davanti alla faccia: ma tu sei pazzo…». Dopo non successe nulla ricorda. In Mediaset non ha mai avuto pressioni e nemmeno in Rai a dire la verità.

Dai miti della televisione (Mike Bongiorno, Corrado e Vianello) a oggi. E oggi per Paolo Bonolis: «funziona Stefano De Martino»

Ma per il Festival di Sanremo, Paolo è felice che la Rai abbia scelto Carlo Cont: «Sono felice per lui che è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme a Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti. Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle tre di notte» Prima di chiudere la sua carriera Bonolis ci vuole riprovare a salire su quel palco: «Sì, può darsi che lo rifarò. A modo mio, come quelli che ho già fatto. Nel 2005 penso di aver dato un contributo importante al cambiamento del festival». Domanda finale: Ci pensa come gran finale di carriera? «Potrebbe essere una bella chiusura...»