Avanti un altro, il concorrente a Bonolis: «Io guardo l'Eredità». Gelo in studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di imbarazzo per, durante la puntata di Avanti un altro andata in onda ieri sera. Dopo che Bonolis ha chiamato tra il pubblico l’assistente di giornata, è accaduto ciò che il conduttore non avrebbe mai immaginato (o forse, per donare ilarità alla situazione, ci sperava).L’assistente ha infatti un compito preciso: accompagnare i concorrenti alla postazione, e a volte interagisce col conduttore. Così quando Paolo Bonolis gli ha chiesto «Lei guarda L’Eredità?», è scattato l’imbarazzo quando lui, un signore di Avellino, ha risposto candidamente «Ah sempre, sì».«Non c’è neanche più pudore, in faccia me lo dicono», ha ribattuto Bonolis, cercando di sdrammatizzare una situazione certamente non esaltante per la sua Rete. A patto che non sia stato studiato tutto a tavolino: conoscendo Bonolis e la sua simpatia, non è certamente un’ipotesi da sottovalutare.