Paolo Belli, morta la mamma Pierina Rivi: ex cuoca e commerciante, aveva 81 anni

Lutto per Paolo Belli, è morta la mamma. La signora Pierina Rivi, mamma del cantante, ex commerciante, grande cuoca e storica volontaria della festa del Pd di Villalunga (Reggio), si è spenta a 81 anni. La donna abitava a Salvaterra dove nel assato aveva gestito tre attività: un forno, un bar e anche una rosticceria.

Da qualche giorno le sue condizioni di salute si erano aggravate e la donna era stata trasferita in ospedale dove poi è morta. Tutta la comunità la ricorda con grandissimo affetto per la sua passione e le sue abilitò di cuoca. Pierina non lascia solo il figlio Paolo Rossi, noto cantante, ma anche il figlio Tiziano, le nuore Deanna e Michela, i nipoti Asia, Vladik, Vittoria ed Enrico.

A ricordare la mamma è stato anche lo stesso cantante con un post su Instagram in cui ha mostrato la foto della donna scrivendo sotto «Ciao mamma», con un cuore accanto. Sotto il post decine di commenti si sono stretti intorno al dolore del cantante.