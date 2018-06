Paola Perego: «Eccovi lo scoop sul dna di Naike Rivelli»

di Tiziana Lupi

Avete presente l’immagine di Paola Perego in tubino nero e tacchi alti che siete abituati a vedere in tv? Dimenticatela, perché la vera Perego ama indossare jeans, sneakers e magliette: «Scriva pure magliettacce», esclama sorridendo durante una pausa delle prove di Al posto del cuore, il programma che il prossimo 7 luglio segnerà su Radio2 il suo debutto radiofonico. Per tutta l’estate, il sabato e la domenica mattina parlerà dell’amore e delle sue tante sfaccettature insieme alla scrittrice Laura Campiglio: «Sono pazza di gioia, la radio mi diverte e mi permette di essere me stessa al 100%, senza trucco e con i capelli legati. E poi, quando 36 anni fa ho iniziato a fare televisione, mi dicevano che parlavo troppo veloce per la tv e che avrei dovuto fare la radio. Adesso la faccio».«Un’altra bellissima esperienza: sei puntate in cui dialogo con 12 donne famose che per lavoro viaggiano molto e che io ho raggiunto ogni volta in albergo. Metti due donne sole di sera, in una stanza sulla cui porta è appeso il cartello “non disturbare”… le confidenze vengono naturali. Non sono state solo loro a raccontarsi a me ma anche io a loro».«Quella di Naike Rivelli: ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto prima in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà (il produttore spagnolo José de Castro, ndr), non è suo padre e ora non sa di chi sia figlia: sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta».