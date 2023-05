Paola Ferrari e la stoccata a Fabio Fazio: «Sono contenta che vada via. Io a Sanremo? Se lo ha fatto la Leotta...»

È una Paola Ferrari scatenata quella che è stata ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a pochi giorni dai palinsesti Rai da cui potrebbe nutrire speranze di tornare in tv a tempo pieno. Tra la solita frecciatina a Diletta Leotta e apprezzamenti alla premier Meloni, la Ferrari è netta: «Sono contenta che ci sia stato un cambiamento in Rai, direi una bugia se affermassi il contrario.

Paola Ferrari senza freni

Lei non amava la precedente direzione firmata De Stefano? «Non è che lei non mi piacesse, io ho giudicato quello che ha fatto con me e con la testata. Ad esempio, scegliere di rinunciare a mandare in onda il mondiale femminile». Ha mai pensato di poter dirigere lei Rai Sport? «Siete matti? Io penso di essere una buona giornalista ed una buona conduttrice ma non sono adatta a dare ordini». Si parla di un nuovo programma per lei, su Rai2. «No, assolutamente no, lo posso giurare. Credo ci possa esser la possibilità che torni a fare quello che facevo, ma non è che domani mi mandano a condurre Sanremo. Anche se sono l'unica giornalista sportiva a non esserci andata, ci sono state Diletta Leotta, Ilaria D'Amico».



È più contenta della partenza di Fabio Fazio o dell'addio di Lucia Annunziata? «Della partenza di Fazio - ha detto a Un Giorno da Pecora Ferrari - l'Annunziata la stimo molto, la conosco da anni, abbiamo posizioni politiche diverse ma è una donna che ha tanto coraggio». Lei non ha mai nascosto la sua ammirazione per la premier Giorgia Meloni, e pare che la stima sia reciproca. «Se è così sono molto felice, basta vedere il risultato di queste ultime elezioni, si vede che gli italiani la apprezzano».



Tempo fa, a questi microfoni - le è stato chiesto - lei aveva detto di aver avuto una relazione con Sandy Marton, in un periodo nel quale il musicista si frequentava anche con Alba Parietti. Sempre da noi, però, Marton ha poi svelato che in realtà vi siete visti solo quattro volte in tre anni. «Non entro nei particolari, ma vi dico solo - ha scherzato la giornalista - che Alba ora non mi vuole presentare il suo nuovo compagno».