Paola Caruso in lacrime a Verissimo per il figlio Michele: «Sono da sola, cerco di fare bene». La Toffanin commossa

Paolo Caruso ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” è tornata sul piccolo schermo con la sua partecipazione a “Back to school”, programma condotto da Nicola Savino che vede fra i concorrenti anche Totò Schillaci

La showgirl è in tv con altri colleghi nel nuovo programma condotto da Nicola Savino, in cui i protagonisti del piccolo schermo tornano fra i banchi di scuola: «Ero bravissima a scuola – ha spiegato la showgirl - Avevo le professoresse che si arrabbiavano perché non studiavo, facevo le prove ma andavo bene lo stesso. A “Back to school” ho perso 149 note in due giorni, un record. Il mio problema è sempre stato quello, la disciplina…».

APPROFONDIMENTI RICORDI DRAMMATICI Maria Teresa D'Abdon, a "Verissimo" la mamma di Vanessa... GENNY CUORE D'ORO Salvatore Esposito, a Verissimo la storia d'amore con Paola:... INASPETTATO Massimiliano Rosolino a Verissimo: «Natalia Titova? Mai detto...

Paola Caruso è poi scoppiata in lacrime parlando del figlio Michele, commuovendo anche Silvia Toffanin: «Quando vedo mio figlio.... E' l’amore della mia vita… Mi emoziono troppo. Adesso Michele ha due anni e mezzo, a marzo ne farà tre. E’ davvero difficile il lavoro di genitore e tu Silvia lo sai perché tra l'altro hai due figli. Sono da sola e cerco di fare anche da padre, spero di fare bene, ma questo non lo posso sapere ora, me lo dirà lui da grande…».