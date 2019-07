Pamela Prati torna in televisione: nuovo programma, ma il pubblico non sembra apprezzare

Pamela Prati

Dopo lo scandalo legato al falso matrimonio con l'inesistente, la soubrette sembra aver voltato pagina ed è pronta ao. La Prati ha più volte ribadito di essere stata truffata e plagiata dalle sue agenti Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, con le quali ha interrotto ogni tipo di rapporto.Questa brutta vicenda però non ha scoraggiato a, in un nuovo programmache per ora sembra essere assolutamente top secret. C'è chi vocifera che potrebbe trattarsi della versione Vip del programma Amici di Maria De Filippi, ma si tratta solo di ipotesi visto che non è ancora nemmeno stata ufficializzata la messa in onda della trasmissione.Pamela sembra aver voltato pagina e sulla sua disavventura ha anche scelto di scrivere un libro con tutta la verità. C'è però chi non ha gradito la notizia, alcuni credono che la Prati abbia fatto tutto per avere di nuovo visibilità e dopo aver truffato pubblico, trasmissioni televisive e riviste di gossip avrebbe dovuto restare in ombra. Riuscirà la sexy 60enne a riconquistare il suo pubblico?