Pamela Prati, l'annuncio: «Sarò al Gf Vip. Il sesso non mi manca, cerco l'amore e un uomo con la U maiuscola»

Pamela Prati è pronta a tornare in tv e annuncia che quest'anno sarà una concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Un grande ritorno dopo due anni lontana dallo schermo e a sei anni dalla prima edizione del reality che la vide protagonista. L'annuncio arriva in un'intervista fiume sul settimanale "Chi?" dove la showgirl ha rilasciato anche confessioni più intime sulla sua situazione sentimentale, dopo le polemiche sulla presunta truffa di cui sarebbe stata vittima (il caso "Mark Caltagirone"). Oggi è single, in cerca di un uomo. «Purchè sia con la "U" maiuscola» dice «Perchè nascono tanti maschi, ma pochi diventano uomini».

Prati si dice pronta a rientrare nella casa: «Il GfVip ti spinge a superare le inevitabili difficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi anche perché sono una signora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa. Sono passati sei anni dalla mia prima partecipazione al GfVip, sono cambiata».

Confessa inoltre di non sapere chi sono gli altri concorrenti: per adesso è tutto top secret. Pamela torna nel reality con una speranza: «Sarebbe bello vedere una storia d’amore fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve valerne la pena». E conclude: «Se trovassi l’amore farei un bel regalo ad Alfonso per ringraziarlo».