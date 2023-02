Sanremo 2023, pagelle seconda serata: la belva Fagnani e la carica dei Black Eyed Peas

La prima serata di Sanremo 2023 è stata un successo con uno share mai così alto dal 1995. Ma - per dirla con le parole di Amadeus «Il viaggio è lungo. Anche se i primi 15 minuti della serata di ieri con il presidente Mattarella e Benigni rimarranno nella storia non solo del festival». E allora ecco cosa vedremo nella seconda serata.

Il monologo della Fagnani

A condurre, insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, ci sarà Francesca Fagnani che anticipa qualcosa del suo monologo.«Io ho vissuto gioie e dolori come tutti, non mi sento simbolo di qualcosa ma sono molto felice di portare un tema che mi è molto caro cui ho lavorato nel corso degli anni. Mi sento una privilegiata non solo a salire su quel palco, ma anche perché nella vita ho avuto l'opportunità di studiare, che mi ha consentito di scegliere un tema che amo: la scuola, per me un tema centrale soprattutto nelle aree più fragili del Paese. Il tema sarà riferito, in particolare, «ai ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando».

La scaletta

Nel corso della seconda serata di Sanremo 2023 si esibiranno gli altri 14 artisti in gara (in ordine di uscita): Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA e Paola & Chiara. Anche questa sera le canzoni verranno votate dai giornalisti, divisi tra carta stampata, radio e web (qui la classifica parziale).

Gli ospiti

Nel corso della seconda serata di Sanremo 2023 Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi si esibiranno in trio, per la prima volta insieme.

I primi ospiti internazionali di Sanremo 2023 sono i Black Eyed Peas. L’ultimo album del gruppo vincitore di ben 6 Grammy Awards - oltre a 35 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti - è «Elevation»: uscito lo scorso novembre per Epic / Sony Music contiene le hit di successo da milioni di stream «Simply The Best» con Anitta ed El Alfa e «Don't You Worry» con Shakira e David Guetta. «L'ultima volta che siamo stati a Sanremo era il 2004, eravamo appena diventati maggiorenni, ci siamo divertiti molto. Abbiamo degli ottimi ricordi dell'Italia, siamo gente che ama lo sport e il cibo»

Le scuse di Blanco

Non si sa sia stata peggio la sfuriata di Blanco ieri sera sul palco dell'Ariston o le scuse arrivate (tardivamente) questa mattina. «Chiedo scusa alla citta dei fiori», ha scritto il cantante sul suo profilo Instagram dopo che durante la sua esibizione ha preso a calci e distrutto l’arredamento floreale del palco. «Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo... e qui proprio qui, dove mi ha i insegnato a correre, sono caduto... mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi... Rido, rido, rido, rido, rido, rido e grido. Perche non sono perfetto come mi volevi ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene Ariston con tutta la mia follia». Boh.

Il comico Angelo Duro

Stasera siete preoccupati per quello che potrebbe dire Angelo Duro o l'art 21 prevale su tutto? «Prevale su tutto», risponde Amadeus in conferenza stampa. «Io do molta importanza alla libertà di pensiero», aggiunge.