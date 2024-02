Sanremo 2024, pagelle finale: Angelina Mango è nata una stella (9,5), Geolier oltre le polemiche (10), Annalisa sinceramente top (9), Ama e Fiore ci mancheranno (8)

Angelina Mango vince Il Festival di Sanremo 2024. A 22 anni scala la classifica e riporta sul podio una donna dopo 10 anni di vittorie tutte al maschile. Il fenomeno Geolier arriva secondo. Travolto da fischi e polemiche, il ragazzo di Secondigliano, fino ad oggi sconosciuto al pubblico over 20, conquista comunque una vittoria importante. Annalisa, terza, si conferma la regina del pop italiano. Amadeus e Fiorello si congedano e dicono addio all'Ariston dopo 5 edizioni record. Con una certa malinconia. Ecco le nostre pagelle della finale.

Renga e Nek dimenticabili (5)

Vista la posizione nella classifica provvisoria, direi che appena finiscono di cantare possono andare tranquillamente a mangiarsi una pizza. Almeno non devono aspettare fino alle 2.30 di notte.

BigMama mental coach (7)

Ogni sera porta un messaggio sociale forte. Si rivolge agli insicuri, ai diversi, a chi non ha imparato ad accettarsi. La ragazzina fragile è diventata una donna forte e sicura. Vorremmo i suoi discorsi motivazionali ogni mattina per affrontare al meglio la giornata. Mental coach.

Gazzelle (7)

Ha la stessa espressione di felicità che ho io quando ricevo una cartella esattoriale. Diciamo che l'entusiasmo non è il suo forte. Il testo indie-romantico però è bello. Ora finalmente può scappare da quel palco (e da Roma Nord).

Dargen D’Amico impegnato (6,5)

E' uno dei testi più impegnati di qusto Festival. Ballando, ballando qualcosa si semina, forse.

Fiorello indispensabile (8)

Su quel palco ci mancava. Annuncia che questo sarà l'ultimo Festival con Amadeus e il pubblico fischia (stavolta giustamente). Poi sbeffeggia il figlio di Amadeus: come farai il prossimo anno? Magari condurrà lui.

Il Volo (7)

Voce straordinaria non c'è che dire, ma la svolta pop non è stata abbastanza.

Loredana Berté pazzesca (10)

Il pubblico la ama e a 73 anni ha cominciato ad amarsi anche lei. Loredana ha portato un pezzone degno di lei e della sua storia. La sua canzone è un manifesto. Meriterebbe di andare all'Eurovision (dove oltretutto vorrebbe andare per rompere le scatole all'ex Bjorn Borg). Un mito.

Negramaro (6,5)

Tipico pezzo in stile Negramaro, falsetto compreso. Secondo Fiorello, gli acuti di Sangiorgi sono dovuti alla sabbia calda del Salento quando ti scotti i piedi.

Mahmood stiloso (8,5)

Voglio subito un tutorial per imparare il balletto di Mahmood. La canzone ti entra nel cervello e fa quello che vuole. Stilosissimo (e finalmente ha indossato la tuta gold). Ed è pronto per una carriera internazionale, vedi i Maneskin.

Santi Francesi sexy (8)

Per dirla con le parole de Il Volo qui il Capolavoro è il cantante dei Santi Francesi: beata Matilda De Angelis. A noi ci ha lasciato con l'amore in bocca (bello e molto bravo).

Roberto Bolle bronzo di riace (9)

Ma è vero o è una statua del Bernini? Roberto Bolle ha muscoli che non sapevo esistessero. La perfezione.

Diodato poesia (7,5)

Apparte i capelli alla Fantaghirò, sentire cantare Diodato è pura poesia. Esibizione impeccabile, elegantissima ed emotiva, la sua discrezione in mezzo a questa battaglia di streaming, televoti e fantasanremo è una luce in fondo al tunnel.

Fiorella Mannoia regina (8)

Ma quale strega, Fiorella rimane una delle regine del Festival. Superlativa.

Alessandra Amoroso neanche ci spera (6,5)

«E adesso me ne vado», dice la Amoroso chiudendo la sua esibizione. Neanche ci spera. Realista. Ma a noi la canzone non è dispiaciuta. Forse un po' troppo urlata.

Alfa cucciolone (7)

«Sono stati i giorni più belli della mia vita», dice commosso. Vai Alfa. «Il mondo è troppo grande per pensare piccolo», dice la sua canzone. A 23 anni hai tutta la strada davanti a te.

Irama struggente (7)

Potenza vocale, presenza, interpretazione, personalità: c'è tutto. Dite quello che vi pare, la voce di Irama è struggente. Vabbè, magari un po' troppo.

Gigliola Cinquetti non ha l'età (8)

Ok è ufficiale: non ho l'età. A 76 anni Gigliola sembra essersi fermata al 1964. E' immortale, come la sua canzone. Dopo la Cuccarini, la Cinquetti: sono lì per mortificare noi che invecchiamo.

Ghali coraggioso (8,5)

«Ma, come fate a dire che qui è tutto normale». Ghali parla di integrazione e porta all'Ariston una canzone che fa riflettere e ci fa sentire tutti un po' alieni. Oltretutto è l’unico artista in gara a fare riferimento a Gaza nel testo della sua canzone, in un festival in cui coraggio, al massimo, è la cresta punk dei La Sad.

Annalisa sinceramente top (9)

Quando, quando, quando mi leverò dalla testa questa canzone? Se Annalisa fosse americana sarebbe fidanzata con un giocatore NFL e magari la vedremo sul palco del SuperBowl. Non ne ha sbagliata una dalla prima serata. Sinceramente? All'Eurovision ci sarebbe stata benissimo.

Angelina Mango rivelazione (9,5)

La bimba incasinata ci ha incasinato il cervello. Questa canzone non ci esce più dalla testa. A 22 anni Angelina sembra nata per stare sul palco. Scuote tutto l'Ariston e per l'emozione rischia pure di inciampare. Il pubblico la premia regalandole il primo posto a soli 22 anni. Ovazione per lei. E' nata una stella.

Geolier fenomeno (8)

E' il caso di questo Sanremo e, vi piaccia o no, resta un fenomeno (date un'occhiata a Spotify). Non deve essere stato facile per lui esibirsi dopo i fischi di ieri sera. Ma lui sgonfia le polemiche e si prende il palco, cantando in mezzo a quella stessa platea che lo ha criticato. E a 23 anni è una grande lezione.

Emma e la dedica al papà (10)

La svolta pop di Emma funziona. La sua canzone sarà uno dei tormentoni di questo Sanremo. Emma ha affrontato momenti duri, è caduta e si è rialzata. La dedica la papà scomparso la scorsa estate è toccante: «Ti prometto che canterò finché avrò fiato in corpo». Noi ce lo auguriamo.

Il Tre (4)

«Facci un Freestyle», dice Fiorello. Su comando, mica facile.

Ricchi e Poveri effetto trenino (5)

Io già mi ci vedo a fare il trenino alla prossima festa in spiaggia. Però che bomba di energia questi due ex ragazzi ultrasettantenni.

The Kolors strepitosi (9)

Anche Amadeus preso dalla febbre del balletto dei The Kolors. Grazie perché mi avete tenuto sveglia durante quete lunghissime notti. E' stato l'unico momento in cui mi sono alzata dalla sedia per ballare (ringrazia anche la mia circolazione). Strepitosi.

Maninni core de mamma (5)

Senza infamia, nè lode. Da sentire durante un lungo viaggio in auto per struggersi un po'. Ma che carino quando consegna i fiori alla mamma.

La Sad (2)

Pausa sigaretta.

Mr. Rain sempre uguale (4)

Se chiudi gli occhi, sembra cantare sempre la stessa canzone. Oggi piove, Mr Rain hai scritto il brano per Sanremo 2025?

Fred De Palma boh (3)

Continuo a scordarmi che lui esiste.

Sangiovanni abbattuto (5)

Ha visto che è ultimo nella classifica generale quindi ha deciso di scendere per far presenza vestito come quando io esco di casa per ritirare i pacchi. «La sconfitta e la vittoria non sono importanti», dice. Porello. Comunque alla fine ha recuperato una postazione.

Clara spaziale (7)

Spaziale, non solo nel look. E' una delle rivelazioni di questo Festival, peccato sia stata sottovalutata.

Bnkr44 winxs (4)

E' l' 1.34 e mi sembra di vedere le Winx sul palco di Sanremo. Ah no, è un'allucinazione da stanchezza. Una presenza non proprio necessaria.

Rose Villain non fa boom (5)

Click. Sipario. Adesso possiamo prendere la broom broom e andare a casa. La canzone non è nè carne, nè pesce. Orecchiabile il ritornello ma non fa boom.

Lazza la sorpresa (8)

E poi a sorpresa alle 2 di notte arriva la canzone più bella del Festival dedicata a un amore tossico. Peccato che Amadeus l'abbia ascoltata troppo tardi per metterla in gara. Magari ci vediamo il prossimo anno.