Da Ballando con le stelle al GF, pagelle ascolti: top e flop di ieri. Milly Carlucci regina della serata, Signorini eterno secondo. Vola Rete 4

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di sabato 3 dicembre 2023 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, serie tv, film e attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Da «Ballando con le stelle» al «Grande Fratello», vediamo ora le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.

Rai 1, Milly Carlucci regina del sabato sera

È «Ballando con le stelle» il programma più seguito dagli italiani sabato 3 dicembre.

Con 3.186.000 spettatori e il 23.3% di share, la trasmissione di Milly Carlucci vince la serata, staccando di molto il Grande Fratello e confermando nuovamente il successo del format, amatissimo dai telespettatori.

Canale 5, GF eterno secondo (anche il sabato)

Secondo posto in classifica per il Grande Fratello. Per la prima volta trasmesso il sabato, il reality di Alfonso Signorini non è riuscito a battere «Ballando con le stelle», conquistando "solo" 2.181.000 telespettatori con uno share del 16.9%.

Rete 4, il classico che funziona sempre

Si sa, i classici funzionano sempre. Con «Lo chiamavano Trinità», Rete 4 è riuscita a conquistare 1.380.000 telespettatori, con l'8.4% di share. Un grande risultato, non solo per il canale ma anche per la pellicola, che dal 1970 continua a piacere e ad appassionare il pubblico.

La 7, Gramellini convince

Non solo show e film. Tra i programmi più visti della serata di ieri c'è anche «In Altre Parole», il talk show condotto da Massimo Gramellini. Con 950.000 spettatori e il 5.3% di share, la trasmissione in onda su La7 è stata infatti la quarta più vista di ieri sera.

Italia 1, bambini e ragazzi ringraziano

Sono stati 883.000 gli spettatori (share 5.1%) che ieri sera hanno visto il film «Dora e la città perduta», in onda su Italia 1. Adattamento cinematografico in live-action, nonché continuazione, della serie «Dora l'esploratrice», il film ha reso contenti bambini e ragazzi.

Gli altri canali

Su Rai 2 la serie «Swat» ha ottenuto 871.000 spettatori, con il 4.9% di share. Su Rai 3 «Sapiens, un solo pianeta» ha registrato 640.000 telespettatori, con il 4.1% di share. «Accordi & Disaccordi» sul Nove ha conquistato invece 389.000 spettatori (share 2.2%), mentre «4 Ristoranti» su TV8 545.000 (share 3%) nel primo episodio, e 339.000 (share 1.9%) nel secondo.