Oscar 2024, le nomination in diretta: "Io capitano" di Garrone candidato come miglior film straniero

Oscar 2024, ecco le nomination annunciate oggi, martedì 23 gennaio, al Samuel Goldwyn Theatre di Beverly Hills.

Sorpresa per l'Italia: Matteo Garrone entra nella corsa con "Io Capitano", candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024.

La cerimonia di presentazione ci sarà il 10 marzo, a salire sul palco del Dolby Theatre per la quarta volta - dopo le edizioni del 2017, 2018 e 2023 - sarà il presentatore televisivo statunitense Jimmy Kimmel, conduttore del famoso talk serale (in onda sulla ABC dal 2003), "Jimmy Kimmel Live!".

I film candidati

La lista dei candidati nelle 23 categorie degli Oscar sono presentati in diretta da Los Angeles da Zazie Beetz (attrice tedesco-americana vista in film come Deadpool 2, dove interpretava il ruolo di Domino, Joker e il più recente Bullet Train) e Jack Quaid (noto per il suo ruolo nella serie Amazon The Boys in cui interpreta il ruolo di Hughie Campbell, nonché per essere il figlio di Dennis Quaid e Meg Ryan).

Miglior Attore Protagonista

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Miglior Film

In lista tre film di donne registe, è una prima volta per l'Academy.

American Fiction

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere creature!

La zona d’interesse

Miglior Regia

Justine Triet (Anatomia di una caduta)

Jonathan Glazer (La zona d’interesse)

Yorgos Lanthimos (Povere creature!)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Miglior Attrice Protagonista

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller (Anatomia di una caduta)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Povere creature!)

Miglior Attore Non Protagonista

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert DeNiro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

MArk Ruffalo (Povere creature!)

Miglior Attrice Non Protagonista

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (Il colore viola)Jodie Foster (Nyad)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Miglior Sceneggiatura Originale

Justine Triet, Arthur Harari (Anatomia di una caduta) ***

David Hemingson (The Holdovers)

Bradley Cooper, Josh Singer (Maestro)

Samy Burch, Alex Mechanik (May December)

Celine Song (Past Lives)

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Cord Jefferson (American Fiction, da Erasure di Percival Everett)

Greta Gerwig, Noah Baumbach (Barbie, dalla Barbie Mattel)

Jonathan Glazer (La zona d’interesse)

Christopher Nolan (Oppenheimer, da American Prometheus di Kai Bird, Martin J. Sherwin)

Tony McNamara (Povere creature! dal libro di Alasdair Gray)

Miglior Film D'Animazione

Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki

Elemental di Peter Sohn, Denise Ream

Nimona di Nick Bruno, Troy Quane

Robot Dreams di Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé and Sandra Tapia Díaz

Spider-Man: Across the Spider-Verse di Avi Arad, Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal, Christina Steinberg, Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Miglior Scenografia

Miglior Fotografia

Edward Lachman (El Conde)

Rodrigo Prieto (Killers of the Flower Moon)

Matthew Libatique (Maestro)

Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Robbie Ryan (Povere creature!)

Migliori Costumi

Jacqueline Durran (Barbie)

Jacqueline West (Killers of the Flower Moon)

David Crossman, Janty Yates (Napoleon)

Ellen Mirojnick (Oppenheimer)

Holly Waddington (Povere creature!)

Miglior Montaggio

Miglior Trucco

Karen Hartley Thomas (Golda)

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí, Montse Ribé (La società della neve)

Kazu Hiro, Sian Grigg, Kay Georgiou, Lori McCoy-Bell (Maestro)

Luisa Abel, Jason Hamer, Jaime Leigh McIntosh, Ahou Mofid (Oppenheimer)

Nadia Stacey, Mark Couler, Josh Weston (Povere creature!)

Miglior Sonoro

Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich, Dean Zupancic, Steve Morrow (Maestro)

Richard King, Gary A. Rizzo, Kevin O’Connell, Willie Burton (Oppenheimer) ***

Johnnie Burn, Tarn Willers (La zona d’interesse)

Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon (Mission: Impossible – Dead Reckoning)

Erik Aadahl, Ethan Van Der Ryn, Ian Voigt, Tom Ozanich, Dean Zupancic (The Creator)

Migliori Effetti Speciali

Miglior Colonna Sonora

Laura Karpman (American Fiction)

John Williams (Indiana Jones e il quadrante del destino)

Robbie Robertson (Killers of the Flower Moon)

Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Jerskin Fendrix (Povere creature!)

Miglior Canzone Originale

“It Never Went Away” di Jon Batiste, Dan Wilson (American Symphony)

“I’m Just Ken” di Mark Ronson e Andrew Wyatt (Barbie)

“What Was I Made For?” di Billie Eilish, Finneas O’Connell (Barbie)

“The Fire Inside” di Diane Warren (Flamin’ Hot)

“Wahzhazhe” (Killers of the Flower Moon)

Miglior Documentario

Bobi Wine: The People’s President di Moses Bwayo, Christopher Sharp, John Battsek

The Eternal Memory TBD

Four Daughters di Kaouther Ben Hania and Nadim Cheikhrouha

To Kill a Tiger di Nisha Pahuja

20 Days in Mariupol di Mstyslav Chernov

Miglior Film Internazionale

Io, Capitano di Matteo Garrone

Perfect Days (Giappone)

La società della neve di J.A. Bayona (Spagna)

The Teachers’ Lounge di İlker Çatak (Germania)

La zona d’interesse di Jonathan Glazer (United Kingdom)

Miglior Cortometraggio D'Animazione

Letter to a Pig di Tal Kantor

Ninety-Five Senses di Jerusha Hess, Jared Hess

Our Uniform di Yegane Moghaddam

Pachyderme di Stéphanie Clément, Marc Rius

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko di Dave Mullins

Miglior Cortometraggio Documentari

The ABCs of Book Banning di Trish Adlesic, Nazenet Habtezghi

The Barber of Little Rock di John Hoffman, Christine Turner

Island in Between di S. Leo Chiang

The Last Repair Shop di Kris Bowers, Ben Proudfoot ***

Nǎi Nai & Wài Pó di Sean Wang

Miglior Cortometraggio Live Action

The After (Netflix)

Invincible (Vincent René-Lortie)

The Shepherd (Walt Disney Pictures)

Strange Way of Life (Sony Pictures Classics)

The Wonderful Story of Henry Sugar (Netflix)