Oscar 2023, pagelle look: Lady Gaga nature (9), Michelle Williams con il velo (6), Cara Delevingne risorge in rosso (8)

Per fortuna ci sono gli Oscar 2023 a risollevare il panorama della moda di marzo: ecco le nostre pagelle sulla 95esima edizione degli Academy Awards.

Michelle Yeoh in Dior 8

Altro che rosso, altro che champagne (come il nuovo tappeto del red carpet): il bianco è il colore più scelto in assoluto per questa nottata e la vincitrice della statuetta per la miglior attrice non fa eccezione in un abito piumato firmato Dior Haute Couture. Certo tra frange e scollo trasparente modello abito da sposa non proviamo chissà quali emozioni, ma lei sembra un angelo e quindi sorvoliamo.

Jamie Lee Curtis in Dolce&Gabbana 7

Esultiamo con lei per il primo Oscar (da attrice non protagonista), un po' meno per il look classico da Dolby Theatre gran serata. Ci saremmo aspettati un completo più d'impatto ma hey, l'Oscar è una favola moderna e se una vuole andarci vestita da Cenerentola, può.

Lady Gaga, lo strip-down 9

Gaga prima incanta sul red carpet con un abito in trasparenza nero firmato Versace (nota di colore: lo stesso modello è stato indossato alle sfilate da Gigi Hadid solo quattro giorni fa). Poi si toglie tutto e canta struccata, con le sneakers e i capelli legati tipo una di noi che va a fare la spesa domenica pomeriggio: l'unica cosa che non ci saremmo aspettati da chi ha sfoggiato abiti di carne e svariati total look da diva anni Cinquanta. Comunque per presentarsi versione nature alla notte più importante del fashion system ci vuole coraggio. E lei lo ha avuto.

Rihanna in Alaia: 8

Detrattori del pancione in vista, scansatevi perché Riri ha fatto dell'esibizione della gravidanza il suo credo, con qualche ragione visto che l'abito Alaia customizzato la fascia a pennello. Chi l'ha detto che se sei al sesto mese non puoi sfoggiare cut out e reggiseno di pelle? Spoiler: nessuno, e infatti sta benissimo.

Michelle Williams in Chanel 6

Sulla carta l'effetto sarebbe dovuto essere "Diva scintillante" invece dal vivo è più "Ritratto di santa addolorata". L'abito Chanel personalizzato con tanto di velo con cristallo un po' ci annoia: per una volta Michelle poteva osare qualcosa di un po' più scoppiettante, magari con un almeno un tocco di colore. Rimandata.

Cara Delevingne in rosso 8

Titolo: la resurrezione di Cara. Svolgimento: lei che reduce dal rehab solca il red carpet degli Oscar con un abito da vera diva rosso fuoco, firmato Elie Saab. Tutto rosso, dal fiocco sulla spalla fino alla punta delle scarpe. Femme fatale è dire poco. Appplausi.

Ashley Graham cut out 8

Tendenze del momento, lo stai facendo bene: questo vogliamo dire ad Ashley Graham per consolarla dalla sua fallimentare intervista con Hugh Grant. L'abito Alberta Ferretti è moderno al punto giusto, elegante al punto giusto, non avremmo fatto volteggiare la cappa come Batman ma anche i fotografi vogliono (giustamente) la loro parte. Promossa.