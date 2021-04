Oscar più potente della morte. Alla cerimonia degli Academy Awards numero 93, in programma stanotte in forma diffusa a causa della pandemia (i finalisti saranno collegati dal Dolby Theater e Union Station di Los Angeles, da Londra, da Parigi e altri luoghi del mondo), uno dei candidati più forti è Chadwick Boseman, il travolgente protagonista maschile del film Netflix Ma' Rainey's Black Bottom. Se la statuetta andasse a lui, come martellano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati