«Ornella Vanoni ha stonato!» Social impietosi dopo il duetto con Alberto Urso

Sanremo 2020, Ornella Vanoni duetta con Alberto Urso. Standing ovation. Ma i fan non perdonano: «Ha stonato». Nella serata dei duetti, Ornella Vanoni ha cantato La voce del silenzio di Mina in coppia con Alberto Urso. Tutti in piedi. Ed è subito boom social. Tanti i commenti su Twitter. «Quando c'è lei sul palco non ce n'è per nessuno». E ancora: «È una leggenda». Ma spunta anche qualche hater: «A un certo punto bisognerebbe smettere di cantare, era fuori tempo». E ancora: «Ha stonato». Ma Ornella Vanoni è una leggenda e quando lei è sul palco è show.

Alla sua età, con il suo carisma e la sua carriera può permettersi tutti gli errori che vuole. 😉 — Dr. Joseph DJ (@DrJosephDJ) February 6, 2020

Gli Oscar di Sanremo Migliore attrice non protagonista ORNELLA VANONI Urso è preoccupato. E perché? Lei fa quel che vuole, con i suoi tempi, le sue regole. Sbaglia e fa la vaga. Alla fine tutti la fissano. Lei: “Assurdo che la canzone sia finita 14esima”. Queen#Sanremo2020 pic.twitter.com/PfpfZoPlqd — Mattia Zucchiatti (@Mzucchiatti95) February 6, 2020

Ultimo aggiornamento: 7 Febbraio, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA