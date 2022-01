Sanremo, Ornella Muti posta una foto con foglie di marijuana: scoppia la polemica

Ornella Muti ancora una volta al centro delle polemiche. Alla vigilia del festival di Sanremo, l'attrice romana e coconduttrice scelta da Amadeus per la prima serata del festival, ha postato una foto sul suo profilo Instagram nella quale appare in bigodini in una pausa delle prove al Teatro Ariston con accanto la figlia Naike Rivelli. Un momento di relax che la Muti ha voluto condividere coi propri follower. Ma a far scalpore sono state le due collanine con le foglie di marijuana messe in evidenza nello scatto.

I deputati di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, commissario di Vigilanza Rai, e Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione Affari Sociali sono intervenuti sulla vicenda: «Riconosciamo in Ornella Muti un'autorevole artista e grande icona del cinema italiano ma riteniamo improprio il sostegno alla liberalizzazione della cannabis espresso in un post da parte della co-conduttrice di Sanremo», affermano i due parlamentari. «Non vorremmo che il Festival di Sanremo possa diventare il megafono delle posizioni del fronte della cannabis libera e del referendum», aggiungono.

«Tanto più di fronte ai recenti fatti di cronaca che vedono coinvolta la sorella di Ornella Muti, Claudia, in una maxiretata per smercio di sostanze stupefacenti. Manteniamo certo un atteggiamento garantista ma la riteniamo un'esternazione impropria. Ricordiamo che l'uso della cannabis in Italia è illegale, se non per uso terapeutico», concludono.