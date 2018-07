"Ora o mai più", Lisa trionfa dopo la malattia: «Provo una felicità immensa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si conclude con un grande successo il programma condotto da Amadeus "Ora o mai più" trasmesso su Rai1 , venerdì 29 giugno, che ha vinto il prime time avendo ottenuto 3 milioni 355 mila spettatori e uno share del 20.6%.E’ Lisa la vincitrice della prima edizione del programma che offre una seconda chance a otto cantanti, dimenticati dal mondo dello spettacolo dopo essere stati protagonisti di un grande successo musicale. «Provo una felicità immensa – ha dichiarato Lisa a termine della gara – Sono molto felice e grata a Marco Masini perché è riuscito davvero a scavare nel profondo della mia anima e a tirar fuori il meglio di me. L’ho seguito con grande orgoglio e grande felicità. E’ una persona e un artista straordinario». «Lisa ha dimostrato una grande dedizione a quello che è stato un percorso che tutti hanno fatto - ha spiegato il Marco Masini - C’è stato feeling musicale tra me e lei, abbiamo lavorato non solo sull’aspetto canoro ma anche sull’aspetto della produzione, su come tagliare un pezzo e unire le nostre due voci. Lei mi ha seguito con attenzione e le devo fare i complimenti».Adesso, dopo una carriera promettente, decollata nel 1998 e poi interrotta a causa di una grave malattia, per Lisa è il momento della rinascita artistica e musicale: il premio di ORA O MAI PIU’, infatti, è la pubblicazione di un cd che conterrà un inedito, vecchi successi e alcune cover proposte nel corso dello show. Ma c’è di più perché «in tutte le edicole di tutta Italia, dal 10 luglio, sarà disponibile un doppio cd – ha annunciato Amadeus. Un cd sarà dedicato interamente al vincitore e l’altro alle cover di tutti i cantanti in gara».Le porte della popolarità, quindi, si stanno riaprendo per tutti gli otto cantanti. Anche grazie al successo di ascolti del programma, i concorrenti sono già tornati a riabbracciare il grande pubblico. Ma di strada da fare ce n’è ancora e per questo, a fine serata, Amadeus ha lanciato «un appello alle radio: se vi piacciono questi inediti, trasmetteteli perché per loro è molto importante».Per il gran finale, nella prima parte della serata del 29 giugno, i Maestri hanno scelto per le esibizioni in coppia brani di grande successo: da Pazza Idea, interpretata da Patty Pravo e Massimo Di Cataldo, a Montagne Verdi cantata da Marcella Bella e Stefano Sani, da E la luna bussò per il duo Loredana Berté e Alessandro Canino a Pierre scelta dal Maestro Red Canzian per Marco Armani. I Jalisse, guidati da Michele Zarillo, hanno cantato Una rosa blu, mentre Tu sei quello è stato il brano scelto da Orietta Berti per Valeria Rossi. Fausto Leali e Francesca Alotta si sono esibiti sulle note di Io camminerò e infine Disperato è la canzone interpretata da Marco Masini e Lisa.Nella seconda parte della serata ha preso il via il rush finale della competizione: «Il nostro Sanremo», per dirla con Amadeus. I concorrenti si sono messi in gioco presentando ciascuno un inedito. La prima a salire sul palco Valeria Rossi con il brano La gente non parla. A seguire Stefano Sani con Liberi di vivere; Francesca Alotta con Ti dirò; e ancora, Alessandro Canino con Il nostro amore è perfetto; Marco Armani con Non ho tempo; Massimo Di Cataldo con Ci credi ancora all'amore?; I Jalisse con Ora e Lisa con il brano C'era una volta. Al termine di quattro appuntamenti ricchi di emozioni, battibecchi tra i Maestri, sorrisi e delusioni tra i concorrenti, la classifica finale della prima edizione di ORA O MAI PIU’, format tutto italiano, ha incoronato Lisa come sua prima vincitrice. Al secondo posto I Jalisse e al terzo Massimo Di Cataldo. A seguire Marco Armani, Alessandro Canino, Francesca Alotta, Stefano Sani, Valeria Rossi.