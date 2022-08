Olivia Newton John, nell'ultimo post il grande amore per il marito: l'eredità di un mito

Una foto sorridente insieme al marito e compagno di una vita, con la scritta FlashbackFriday e un cuore. È l'ultimo post condiviso da Olivia Newton-John, la storica Sandy di Grease, morta ieri notte, 8 agosto, a 73 anni dopo aver combattuto per anni contro un cancro al seno.

John Travolta e l'addio a Olivia Newton-John: «Ti ho amato tanto, sarò sempre il tuo Danny. Hai reso le nostre vite migliori»

L'ultimo sorriso nonostante la malattia

Il post, condiviso sui social il 5 agosto mostra l'attrice sorridente e serena, in posa insieme al marito in uno sfondo che sembra un giardino o una campagna. Un ultimo sorriso che racchiude più di tante parole il modo in cui ha affrontato per oltre 30 anni la sua battaglia contro il tumore. Uno scatto che è un'ultima eredità, l'immagine di una donna forte che non ha mai voluto esporre in pubblico la propria malattia e il proprio dolore preferendo trasmettere un'immagine di forza, coraggio e speranza rivolta a tutti coloro che sono in difficoltà o che come lei, affrontano una malattia. Un messaggio rimarcato anche nella nota condivisa dal marito per annunciare la sua scomparsa: "Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno".

L'amore con il marito John Easterling

Olivia Newton-John e il marito John Easterling si sono conosciuti nel 2005 e si sono sposati nel 2008, dopo il suo primo matrimonio con Matt Lattanzi. Lei ha scoperto di avere il cancro dopo la nascita della sua prima figlia a 44 anni nel 1992. Da subito si è detta aperta a trattamenti "alternativi" tra cui l'utilizzo di marijuana medica. L'incontro con John avviene proprio durante un ritiro a ayahuasca in Perù. Nel paese i due sono tornati per sposarsi tre anni dopo, nel 2008. Dopo una prima guarigione, nel 2013 la malattia è tornata a bussare alla sua porta. E ancora, per l'ultima volta, nel 2017.

I commenti dei fan «Hai toccato il cuore del mondo»

Centinaia di persone hanno commentato il post con parole di affetto e condoglianze: «Bella foto, una delle mie cantanti e attrici preferite al mondo, grazie Olivia per tutti questi anni di grandi canzoni e quella bella voce, quando hai fatto il film Grease mi sono innamorato di Sandy e Olivia, Dio ti benedica» scrive uno dei fan. «Hai toccato il cuore del mondo con la tua voce e il tuo talento, non ci sarà più nessuno come te!» sono le parole di un altro utente.