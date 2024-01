Nunzia Di Girolamo, chiusura in vista per Avanti Popolo? Lo stop (anticipato) dopo Sanremo, ascolti bassi e costi elevati

Avanti Popolo, il talk show di Nunzia De Girolamo in onda su Raitre, potrebbe non riprendere dopo Sanremo.

A riportarlo è Dagospia, secondo cui il programma, salvo ripensamenti dell'ultima ora, verrebbe di fatto chiuso in anticipo.

Gli ascolti bassi e i costi (elevati)

Dall'inizio del programma non si erano registrati gli ascolti sperati: poi la conferma per il mese di gennaio, che però non ha dato risultati migliori: lo scorso martedì gli spettatori sono stati solo 431mila, il 2,5% di share mentre “Le Iene” su ItaliaUno hanno registrato un milione 306 mila spettatori (il 9.5%), ”di Martedì” su La7 un milione 326 mila (il 7.7%) e "È sempre Cartabianca” su Rete4 828mila 828 mila (il 5.7%).

Al momento non è chiaro con quale programma sarà sostituito Avanti Popolo, ma pare quasi inevitabile la chiusura da febbraio. Dietro la decisione ci sarebbero anche i costi elevati di ogni puntata. Secondo il Corriere della Sera, la conduttrice però rimarrebbe in Rai con "Ciao Maschio", il suo primo successo e a seguire una nuova edizione di "Estate in diretta".