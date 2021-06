Notte Azzurra, Bonolis entra "furioso" in studio: «Ho lavorato in Rai, non mi faccio prendere in giro». Amadeus incredulo

In onda su Rai1 lo speciale appuntamento, condotto da Amadeus, dedicato alla nazionale azzurra in vista degli Europei 2020. Protagonisti della kermesse, mister Mancini e la rosa dei calciatori, capitanati da Giorgio Chiellini. Super ospite della serata, Paolo Bonolis. Il conduttore Mediaset entra in studio "furioso", inveendo contro qualcuno dietro alle quinte: «Ho lavorato in Rai, ho fatto un sacco di trasmissioni. Non è possibile che vengo e mi perculano dietro alle quinte».

Neanche a dirlo, è un'ironica gag del conduttore romano. Amadeus, divertito, chiede spiegazioni. Bonolis risponde così: «Quando mi hai chiamato dicendomi che ci sarebbe stato Mancini, ho pensato si stesse realizzando il mio sogno. Come sai, calcio bene di destro e di sinistro. Pensavo di essere stato convocato. Poi dietro alle quinte, vecchi amici con cui ho lavorato, mi hanno preso in giro dicendomi che sono solo un ospite». Amadeus, allora, riesce a strappare un'ironica promessa a mister Mancini: «Contro la Germania entri all'86esimo». Risate in studio.