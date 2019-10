Nobel per la pace al premier etiope Abiy Ahmed Ali: niente premio a Greta Thunberg

Premio Nobel per la pace 2019 al premier etiope Abiy Ahmed Ali. Niente premio per Greta Thunberg, che era data per favorita per il suo impegno per l'ambiente.



The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

L'Etiopia «è fiera in quanto nazione» dell'assegnazione del premio Nobel per la Pace al premier Abiy Ahmed Ali. Lo fa sapere l'ufficio del primo ministro.

