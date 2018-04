Nina Moric lascia Luigi Favoloso...Ma lui non lo sa

di Valeria Arnaldi

ROMA -ha lasciato il fidanzato, dopo quattro anni d'amore, ma lui, concorrente al Grande Fratello, ancora non lo sa. A determinare la decisione della modella, alcuni atteggiamenti del fidanzato che, all’interno della Casa, si sarebbe avvicinato “troppo” aNina Moric ha preferito dunque lasciare libero il compagno, con una dichiarazione affidata ai social.«A tutti quelli che mi chiedono se lo amo ancora dico che sarei un'ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua. Gli auguro ogni bene lontano da me, senza alcun rancore».Su una rivista sono già state pubblicate le foto della Moric in compagnia di un altro uomo. Si tratterebbe però solo del suo personal trainer.