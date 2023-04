Nikita Pelizon e la passione per l'arte: «Dipingo il mio passato. I miei quadri in vendita a 2 mila euro»

Prima di entrare dentro la Casa del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon ha dipinto il suo ultimo quadro. Olio su tela. Un arte che continua a portare avanti. Un quadro che ci racconta, velocemente, in amicizia, prima di uscire di casa, volare da una parte all'altra dell'Italia. Perché vincere il GF Vip le ha cambiato ancora la vita.

Sul tavolo ha continue proposte di lavoro. Tante in televisione. Ma quando torno nel suo bilocale milanese si mette a fare quello che più le piace: l'artista. Perché lei si sente tale. Lo ha sempre detto, non lo ha mai nascosto.

Ed è così che ha deciso di descriverci l'ultima sua opera. Un quadro appoggiato al muro insieme a tanti altri. In questo c'è lei da piccola, con la bibbia in mano, con la gabbia della religione. Ci sono i numeri dentro un grande occhio che l'osserva, la segue in tutto quello che fa. Numeri legati alla numerologia che le avevano indicato la strada da intraprendere. Numeri che l'hanno portata verso il GF Vip.

Sopra il grande occhio due piccoli cartelli, due frasi che Nikita ripete di continuo: "Indi per cui..." («Sui social mi prendo di continuo in giro perché dico sempre questa frase...») e "Scialla".

Più sopra un'arcobaleno, un qualcosa che poteva esplodere come una bomba, ma anche una farfalla «perchè nella vita bisogna essere leggeri». E poi la fine, la sua finale: lei, Niki che uscita con il suo cuore, con i suoi capelli blu, con il suo motto che l'accompagna ancora: "Surfa sulla tua vita!".

I quadri una passione e perché no anche un lavoro. La sua arte che lei stessa ha deciso di mettere in vendita. Dove? Su Hunika.it. I prezzi? Li ha detti lei nel video...