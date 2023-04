Nikita Pelizon, la difficile infanzia, la fuga da casa, il tentato suicidio e la (presunta) malattia: chi è la finalista del Gf Vip

Nikita Pelizon finalista del Gf Vip. Dopo 196 giorni stasera in tv, lunedì 3 aprile 2023, sapremo il nome del vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini. In lizza ci sono, oltre all'influencer triestina, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Sofia Giaele De Donà e uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis. Saranno loro due infatti i protagonisti del primo televoto di stasera. Ma per il web vincerà l'ex valletta del Bagaglino. Il fandom dei Nikiters è scatenato e la pelizon "rischia" di trionfare alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma vediamo insieme chi è Nikita Pelizon?

Nikita Pelizon chi è: perché è famosa

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo del 1994 (ha 29 anni). Appassionata di moda fin da piccola intraprende a 18 anni la carriera di modella. La carriera di Nikita Pelizon comincia sulle passerelle di Milano, nel 2012, quando lei ha 18 anni. La giovane triestina si fa subito notare e la moda la porta in giro per il mondo, tra cui Cina e Svezia, dove diventa testimonial della compagnia telefonica Tre. Nota al pubblico televisivo per essere stata una single a Temptation Island nell'edizione del 2018 e la ex fidanzata di Matteo Diamante a Ex on the Beach, Nikita ha partecipato anche a Pechino Express con Helena Prestes e attualmente è finalista del Grande Fratello VIP 7 dove ha anche rincontrato l’ex fidanzato Matteo. Durante la semifinale, Nikita viene decretata quinta finalista al televoto lampo.

L'infanzia difficile, la fuga da casa e il tentato suicidio

La vita di Nikita non è stata facile, anzi tutt'altro. Bibbia sempre in mano, mai una festa di compleanno o altre occasioni di passare del tempo con gli amici al di fuori della scuola. Regole ferree e poco adatte a un bambino improntate al credo religioso dei Testimoni di Geova. «A sei anni c’era qualcosa che non andava. Mi dicevano che la nostra era l’unica religione. Sono cresciuta con la Bibbia davanti. I miei genitori sono testimoni di Geova ma molto molto praticanti». È un racconto molto forte quello che la vippona fa nel loft di Cinecittà.

Una situazione familiare pesante, che si è complicata ancora di più quando i suoi due fratelli più grandi, Jessica e Raffaele, si sono allontanati da casa non appena hanno avuto 18 anni, proprio per fuggire da questo clima religioso oppressivo. Nikita ha raccontato ad Alfonso Signorini che il periodo più difficile, quello in cui ha pensato anche al suicidio, è stato quando aveva sedici anni: si doveva sposare con il suo fidanzato, sempre per motivi legati alla religione, ma all’improvviso ebbe una crisi di rigetto e rifiutò la proposta di matrimonio. «Avevo preparato il kit con delle cose da ingerire ma ora sono contenta poi di non averlo fatto. Anche se poi non è stata l’unica volta in cui ci ho pensato». Oltre al suicidio, Nikita ha raccontato anche di aver tentato anche di scappare la casa, a 16 anni, ma la polizia la trovò subito e la riportò dai genitori. Ma in casa il clima era insopportabile, la mamma e il papà non la consideravano così a 18 anni trova il coraggio di andarsene e comincia la sua nuova vita.

I "non" rapporti con la madre: chi è Sabrina

Attualmente Nikita non è in buoni rapporti con sua madre mentre ha recuperato il rapporto con il padre.

La madre di Nikita, Sabrina, preferisce spesso parlare con i fidanzati della figlia piuttosto che con lei o a mezzo social come ha fatto nella casa del Grande Fratello. Non ha un profilo instagram ma una pagina molto attiva su Facebook (Sabry El Guizzo Frizzo). In particolare la madre di Nikita ha reagito alle parole della figlia nella casa del Gf Vip: Nikita infatti ha raccontato che la madre è stata poco presente e che spesso mangiavano wurstel direttamente dalla scatola in casa. La madre di Nikita ha pensato di replicare su Facebook con una foto e poche righe che hanno fatto indignare il web: «Sto cucinando minestra di lenticchie e arrosto di vitello (per chi si chiede s equi viviamo di wurstel crudi e tramezzini)». Poi però tutto è cambiato e ora negli ultimi post Sabrina difende la figlia, anche se spera che questo sia l'ultimo reality a cui Nikita parteciperà.

Nikita ha una maulattia neurologica?

Nella casa più spiata d'Italia in molti hanno notato che la Pelizon ama appuntarsi su dei post it ogni cosa accade. E svelare il motivo reale di queste azioni è stato l'ex fidanzato Matteo che ha detto che la modella soffrirebbe di una malattia neurologica che le farebbe dimenticare le cose. Sul web ha cominciato poi a circolare la voce che nei prossimi anni l'influencer potrebbe subire seri danni al sistema nervoso, come la perdita di memoria: questo sarebbe il motivo del suo prendere nota di ciò che le si viene detto. Lei però non ha mai confermato nè smentito questa notizia.

Instagram

Su Instagram è @nikitasemplicemente, e i suoi oltre 200mila follower la adorano. i suoi capelli blu (e ora dopo 6 mesi di Gf sempre più verdi) hanno conquistato tutti, così come il suo accento che sa di internazionale. parla con gli angeli e riflette molto.