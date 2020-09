Nicoletta Mantovani si è sposata: ecco chi è il nuovo compagno della vedova di Pavarotti

Nicoletta Mantovani ha detto sì al suo nuovo amore Alberto Tinarelli. La vedova di Luciano Pavarotti si è sposata oggi nella Basilica di Sant’Antonio a Bologna. Poi i festeggiamenti sulle colline emiliane con gli amici di sempre: presente anche la figlia Alice, avuta da Pavarotti 17 anni fa.

Nicoletta Mantovani, la vedova di Pavarotti annuncia: «A settembre mi risposo». Il sì con il nuovo compagno

Lo sposo, Alberto Tinarelli, non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo: fa il consulente finanziario e ha conosciuto Nicoletta nove mesi fa. Tra i due è subito scoccata la scintilla. «Siamo tanto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo», aveva spiegato la sposa.





.

Ultimo aggiornamento: 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA