Barbara D'Urso, questa sera sarà ospite Nicola Zingaretti: è la prima intervista dopo le dimissioni

Nicola Zingaretti oggi domenica 7 marzo torna sul "luogo del delitto", ovvero sarà ospite in prima serata su Canale 5 a Live - Non è la D'Urso, il programma al quale l'allora segretario del Pd aveva dato sostegno alla notizia della chiusura anticipata. Un endorsement che gli aveva scatenato addosso una bufera di polemiche in un periodo delicatissimo per il suo ruolo. Un sostegno citato da molti fra gli errori della sua gestione dellla "Ditta". Si tratterà della prima intervista di Nicola Zingaretti dopo le sue recenti dimissioni da segretario del Partito Democratico. Il programma di Videonews, condotto da Barbara D'Urso, avrà inoltre ospite il leader della Lega Matteo Salvini.

La difesa

L'ex segretario del Pd diverse settimane fa ha già difeso, infatti, la trasmissione di Barbara D'Urso. In un tweet Zingaretti ha dichiarato: «In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica alle persone. Ce n'è bisogno!». Il leader dem è stato poi ospite - in streaming - di Live lo scorso 17 gennaio. Dove aveva parlato di contagi, Covid e crisi di governo.

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021

Le reazioni

Dopo il post di Zingaretti, a difesa della trasmissione, il web si è diviso. In poche ore sono arrivati i commenti: «Uno dei punti più bassi del centrosinistra», aveva commentato qualcuno. «Salvini, esci da questo corpo» e «Gli hanno hackerato l'account?», aveva scritto qualcun altro. Tirando in ballo anche il leader della Lega Matteo Salvini, ospite quasi fisso dello studio di Live. Anche Selvaggia Lucarelli, su Facebook, aveva postato dichiarando: «Della serie: la famiglia Berlusconi mi ridimensiona? Il Pd mi sostiene! E passo pure per epurata. E quel furbone di Zingaretti non capisce in che gioco si è infilato».

