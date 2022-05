Netflix, una nuova serie di Zerocalcare in arrivo nel 2022: «Non sarà un sequel»

Tra le novità annunciate da Netflix Italia per il 2022, arriva anche la conferma di Zerocalcare. Del resto, Strappare lungo i bordi - l'esordio dell'illustratore sulla piattaforma - è stato uno dei fiori all'occhiello di Netflix nei mesi scorsi. E così, l'azienda di Reed Hastings non si è lasciata sfuggire l'occasione di proseguire la collaborazione. Ma cosa sappiamo? Zerocalcare sicuramente sta lavorando a un nuovo progetto animato per Netflix, prodotto e sviluppato da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing.