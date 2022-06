Netflix, incidente sul set di una serie: morti due attori, produzione sospesa. La rabbia dei colleghi

Morte sul set di Netflix. Due attori muoiono durante le riprese, la produzione viene sospesa. Tragedia durante i ciak della serie The Chosen One, uno dei nuovi progetti di Netflix: due attori, Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar (nome d'arte Paco Mufote), hanno perso la vita in un brutto incidente.

Two actors from Netflix show 'The Chosen One' dead after horrific van crash https://t.co/EWdw6mmacQ pic.twitter.com/NAPEi82QaU — New York Post (@nypost) June 18, 2022

I due erano a bordo di un furgone che si è ribaltato proprio a due passi dal luogo delle riprese, a Santa Rosalia in Messico. Gli amici e i colleghi dei due attori, scrive The Daily Beast, si sono scagliati contro la produzione, sostenendo che gli stessi membri del cast si erano già lamentati più volte di trasporti e logistica scadenti, oltre a scarsa sicurezza. Netflix, per ora, non ha rilasciato alcun commento.

The Chosen One, adattamento del fumetto American Jesus di Mark Millar, racconta la storia di un dodicenne che scopre di essere Gesù Cristo e di avere un destino enorme: salvare l'umanità. Le riprese erano iniziate da un paio di mesi, lo scorso aprile.