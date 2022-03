Netflix, in arrivo una serie sugli U2: «Stesso autore del film sui Queen». Fan impazziti

Una nuova serie dedicata agli U2. È questo l'ultimo progetto in fase di sviluppo targato Netflix. Non si conoscono ancora i dettagli, ma si può ben immaginare che gli episodi seguiranno passo passo la storia della leggendaria rock band irlandese, dagli esordi nel 1976 fino all'ultimo tour mondiale del 2019, il Joshua Tree Tour.

Una serie tv Netflix dedicata agli U2

Al momento non è chiaro quanto gli U2 saranno coinvolti nel progetto, di certo la serie tv, co-prodotta dalla Warner Bros Television e da JJ Abrams, ripercorrerà i più grandi successi di Paul "Bono" Hewson, Adam Clayton, David "The Edge" Evans e Larry Mullen Jr, che in quasi 50 anni di carriera hanno inciso 14 album e vinto 22 Grammy Awards.

Come riportato da Variety, la sceneggiatura sarà affidata ad Anthony McCarten, autore di film biografici di successo come 'Bohemian Rhapsody', il biopic dedicato a Freddie Mercury, che nel 2019 valse l'Oscar come migliore attore protagonista a Rami Malek.

McCarten vanta anche due candidature agli Oscar per la migliore sceneggiatura: la prima nel 2015 per il biopic di Stephen Hawking 'La teoria del tutto' con Eddie Redmayne, la seconda nel 2020 per 'I due papi' con Anthony Hopkins come Papa Benedetto XVI e Jonathan Pryce nelle vesti di Papa Francesco.