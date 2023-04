Nathalie Caldonazzo all'Isola dei Famosi: l'amore con Troisi, l'incidente che l'ha resa invalida, il fidanzato ex calciatore

Nathalie Caldonazzo, 53 anni, è un’attrice, showgirl, ballerina ed ex modella. E’ diventata molto famosa quando nel 1997 entra a far parte, come prima ballerina, della Compagnia del Bagaglino. Torna per la seconda volta all'Isola dei Famosi 2023, dove aveva già partecipato nel 2017.

La mamma ballerina

Figlia della nota ballerina Leontine Snell, Nathalie già da piccola frequenta l’accademia d’alta moda Koefia e presto inizia a lavorare come modella curando anche le pubbliche relazioni per alcune discoteche di Roma e della Costa Smeralda.Entra giovanissima nel mondo della moda dello spettacolo, in tv debutta come ballerina nei corpi di ballo di alcuni show della RAI tra cui “Stasera Lino” e “Fantastico 10”.

Gli esordi

Nel 1997 entra a far parte della Compagnia de Il Bagaglino di Pier Francesco Pingitore nel ruolo di primadonna partecipando a varietà televisivi e teatrali. Negli anni seguenti si alternerà tra ruoli cinematografici, televisivi e teatrali. In TV ha preso parte a diverse fiction di successo “Positano”, “Centovetrine” e “Rex”. Al cinema partecipa a film come “Paparazzi” con Diego Abantantuono, Roberto Farnesi, Alba Parietti, Mara Venier , Eva Grimaldi, Carlo Conti e Gabriel Garko e “Nessuno mi crede”.

L'amore con Massimo Troisi

Nathaly è stata l’ultima fidanzata di Massimo Troisi, fino alla morte dell'attore nel 1994. L'ha sempre definito il “suo grande amore”. Troisi era malato di cuore e morì il 4 giugno del 1994 per problemi cardiaci, proprio poco prima di salire su un aereo per Huston e operarsi.

Nathalie ha raccontato alle telecamere del GF il loro primo incontro: «Era in un ristorante romano, ho notato che mi guardava sempre e ho chiesto alla mia amica cosa volesse, ricordo che andavo anche al suo cinema e non mi piaceva quell’accento. Quando ha lasciato il ristorante, l’ho salutato e mi ha cercato a lungo, mi ha trovato quando il suo migliore amico ha incontrato il parrucchiere di mia sorella. Siamo stati insieme negli ultimi due anni della sua vita. Mi ha detto che dovevamo andare a Los Angeles per parlare con il regista de Il postino e poi fare un controllo a Houston. Nelle prime due settimane sembrava guarito, mentre dopo la visita il medico se n’è uscito con una notizia durissima: aveva il cuore di un sessantenne e doveva essere operato subito, o lì o in Italia».

Massimo Troisi decise di operarsi sul posto, senza aspettare di tornare in Italia. Le riprese de Il postino dovevano iniziare di li a poco. L’operazione purtroppo non andò a buon fine e con Nathalie sono rimasti in ospedale per un mese. «L’operazione non è andata bene - ha raccontato - i medici mi hanno detto che aveva bisogno di un trapianto. L’abbiamo fatto dopo un mese e mezzo, con bombole di ossigeno, e ha voluto ostinatamente fare Il postino con il suo cuore. Un film che in un certo senso lo ha ucciso».

Temptation Island e la fine della storia con Ippoliti

Durante l’estate 2019 Nathalie Caldonazzo ha accettato l’invito della redazione di Temptation Island Vip nel mettersi in gioco con al suo fianco il compagno, noto imprenditore, Andrea Ippoliti. La Caldonazzo sembrava aver trovato la felicità tra le braccia dell’ex compagno, ma la partecipazione al reality show che ha messo a dura prova il loro rapporto ha segnato anche la fine della relazione. La coppia durante la partecipazione al reality show ha visto la loro relazione arrivare a un punto di crollo definitivo, un momento ad altissima tensione impossibile da dimenticare per i fan dello show soprattutto nel momento in cui Nathalie Caldonazzo ha puntato il dito contro il fidanzato durante il falò con la seguente frase: “Mi fa schifo, ho la nausea. Non riesco a rivedere più quei video e lo faccio anche per evitargli una figuraccia”.

La figlia

L’attrice ha una figlia, Mia Sangiuliano, così chiamata in onore di Mia Farrow. Mia è nata dalla relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. La ragazza oggi ha 17 anni.

L'incidente

La showgirl nel 2018 è stata vittima di un grave incidente stradale che le ha portato diversi problemi. L'incidente è avvenuto a Roma, in piazza Monte Grappa, nel quartiere Prati. L’attrice era a bordo del suo scooter, quando all’improvviso è stata colpita da una macchina dopo aver fatto un’inversione inaspettata a U. L'attrice ha dichiarato: «Sono claudicante tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità. Non posso più fare musical, né correre né essere testimonial di costumi da bagno. E sono fortunata a non essere finita in carrozzella altrimenti avrei avuto bisogno di assistenza tutto il giorno».

Il fidanzato

Non ci sono notizie ufficiali ma sembra che l’attrice sia impegnata con Giampaolo Celli, ex calciatore della nazionale giovanile e stilista di una Maison di abiti da sposi.