Natalia Paragoni, i maltrattamenti, l'aborto e la gravidanza: età, vita privata e carriera. Chi è la compagna di Andrea Zelletta ospite a Verissimo

Natalia Paragoni, con il suo fidanzato Andrea Zelletta, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Diventata nota ai telespettatori per aver partecipato a Uomini e Donne, è proprio nel programma di Maria De Filippi che l'influencer ha trovato l'amore nel 2019. Oggi Natalia Paragoni è incinta e aspetta il primo figlio con il compagno. Ma chi è Natalia Paragoni?

Natalia Paragoni, chi è

Natalia Paragoni è nata a Piantedo, in provincia di Sondrio, il 24 Dicembre 1997 (ha 25 anni) . Natalia Paragoni ha studiato presso l’istituto di formazione professionale “Luigi Clerici”, per coltivare la sua passione per il beauty. Al termine degli studi, ha lavorato come estetista, per poi debuttare nel mondo dello spettacolo e dei social.

La carriera

La sua carriera nel mondo dello spettacolo comincia a Milano quando posa per alcuni fotoromanzi. Successivamente, è stata selezionata per partecipare al concorso di bellezza Miss Mondo, ed ha lavorato come ombrellina per la MotoGP. A far conoscere Natalia Paragoni al grande pubblico, sicuramente la sua partecipazione a Uomini e Donne, nel 2018. L'influencer era andata nel dating show di Canale 5, per corteggiare il tronista Ivan Gonzales. Tuttavia, ma poi preferisce corteggiare l'altro tronista: Andrea Zelletta (modello ed influencer di Taranto, classe 1993).

L'aborto e i maltrattamenti

Reduce dall’esperienza di corteggiatrice, Natalia Paragoni è diventata un’affermata influencer, ed ha scritto anche un libro nel 2021, intitolato «La Vita Secondo Naty». L’influencer e modella racconta delle vicende personali, come quelle di maltrattamenti subiti da un ex fidanzato geloso e di un aborto spontaneo avuto a 20 anni. Questo ha segnato profondamente la vita di Natalia che nel suo libro si confessa a cuore aperto.

La storia con Andrea Zelletta e la gravidanza

Da quel momento i due non si sono mai lasciati e convivono assieme alle loro due cagnoline. Presto, inoltre, la loro famiglia si allargherà. Natalia, infatti, ha rivelato da poco ai suoi followers di aspettare un bambino dal suo compagno, dopo aver tenuto la notizia nascosta per mesi. «Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura».