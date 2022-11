Narni, Ermes Maiolica rinviato a giudizio nella causa contro Fedez e J-Ax

Cattive nuove per Ermes Maiolica in merito alla causa contro Fedez e J-Ax che lo vede imputato per diffamazione. Il 9 novembre scorso infatti gip di Milano ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Samek Lodovici, rinviando l'ex "re delle bufale" a giudizio.

«Me l'aspettavo - ha commentato Maiolica raggiunto al telefono - anche perchè in tribunale il ricorso di Fedez è stato portato in aula da cinque avvocati. E poi - precisa - da quello che so, anche attraverso il racconto di amicizie in comune, lui ne ha fatto una questione di puntiglio. I soldi non sono la questione».

Davide contro Golia, visto che per sostenere i costi della trasferta a Milano, Maiolica vive a Narni, Ermes aveva lanciato una campagna di crowdfounding per "pagare le spese".

«La raccolta è andata a buon fine - commenta- il sostegno di tante persone è arrivato. Andando avanti la causa forse avrò bisogno nuovamente di aiuto».

Una vicenda, quella fra Fedez, J-Ax e Maiolica, nata l'8 aprile 2017 quando lo stesso Maiolica pubblica una fake news: “Fedez e J Ax arrestati con 28 grammi di cocaina nella macchina”. Da lì la denuncia.

Nonostante ll'assoluzione e le pubbliche scuse che lo stesso Maiolica ha pronunciato pubblicamente all'interno di diverse trasmissioni televisive, Fedez è andato avanti presentando il ricorso. Oggi accettato. Prossimamente sarà fissata la data dell'udienza. Alla luce dei tentativi di ammenda fatti da Maiolica, in quella sede, il suo avvocato Claudio Breda punterà sull'assoluzione piena.