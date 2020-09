Nanni Moretti e il fascino di Banksy: ritratto con la Bambina e il palloncino rosso

Nanni Moretti continua a inseguire Banksy, affascinato dalla mostra al Chiostro del Bramante a Roma al punto da diffondere via Instagram una foto che lo ritrae insieme a una delle opere più note del misterioso artista: la bambina con il palloncino un rosso.

«Banksy è anonimo, non ha copyright». “Lanciatore di fiori”, la sentenza: «Non possibile stabilire chi sia l'autore»



La strada del regista ha già incrociato quella di Banksy: "Exit Through the Gift Shop" è il mockumentary (candidato all’Oscar come miglior documentario) su Banksy e altri protagonisti della street art internazionale che nel 2011 vene proiettato al Nuovo Sacher per celebrare i 20 anni di attività della sala.

