Nadia Toffa, l'annuncio su Instagram: «Torno in tv con i miei capelli»

Nadia Toffa tornerà in tv e lo farà con i suoi veri capelli. L'annuncio è arrivato su Instagram, con una foto felice e sorridente: «Ci separano davvero pochissime ore! Che gioia grande. Io non sto nella pelle e finalmente tornerò con i miei capelli: sono le piccole grandi soddisfazioni della vita», scrive la Toffa.A causa della sua malattia Nadia Toffa in diverse puntate ha sfoggiato parrucche, giocando con i suoi look la conduttrice di Italia 1 in diverse puntate dello show ha dovuto sfoggiare una parrucca in testa. Ora tornerà al naturale.