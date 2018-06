Nadia Toffa torna (con nuovo look) su Instagram: «Ieri serata divertente tra amici»

di Alessia Strinati

torna sui social network e sembra essere in grande forma. Recentemente aveva scritto poco s ui social e le sue assenze in tv avevano fatto preoccupare molto i fan, ma nel suo ultimo scatto suè sorridente, felice, e anche con un nuovo look.«Ieri serata divertente tra amici. Grazie alla mia amica Bea che ha congelato questo istante. #amici #lastnight #chebellouscire #traamici». Queste sono le parole che accompagnano nella didascalia la sua foto. Nadia sembra stare molto meglio, anche se il sorriso in effetti non lo ha mai perso, ha una fascia fiorita e supercolorata da cui si vedono spuntare i primi capelli che stanno probabilmente ricrescendo dopo le terapie a cui si è sottoposta per curare il tumore.Nadia non ha mai nascosto i vari step della sua malattia e ha spesso chiesto consiglio proprio sui social su come adeguare il look ai cambiamenti che sono arrivati nella sua vita. Vederla sorridente e felice è una gioia per tutti e ridà speranza dopo mesi di preoccupazione. A confermarlo sono i tantissimi messaggi dei fan che la incoraggiano a non mollare e a continuare a sorridere sempre dimostrandole la loro vicinanza in questa dura battaglia.