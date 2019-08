Nadia Toffa, parla l'ex fidanzato Massimiliano Ferrigno: «Ho raccolto il suo ultimo desiderio»

di Alessia Strinati

Nadia Toffa, parla Massimiliano Ferrigno, lo storico ex fidanzato. Autore de Le Iene, Massimiliano Ferrigno è stato per 10 anni fidanzato di Nadia, scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga e sfortunata lotta contro il tumore al cervello. Massimiliano e Nadia hanno interrotto la loro relazione nel 2017, poco dopo la diagnosi di cancro fatta a seguito di un malore alla giornalista. Nonostante la malattia e le cure, Nadia Toffa aveva trovato un altro uomo. Lei stessa sui social aveva parlato di una persona speciale, ma proprio lei, sempre su Instagram, qualche mese dopo aveva anche annunciato la fine di quell'amore, dicendo che il compagno non le sapeva stare vicino come avrebbe dovuto vista la situazione in cui si trovava.





Massimiliano Ferrigno non ha mai smesso di volere bene a Nadia Toffa: «

Nadia Toffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che aveva poi deciso di lasciare», racconta a Di Più, «io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata. Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio».diè stato quello di avere don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, in provincia di Napoli, ai suoi funerali. Massimiliano ha fatto sì che fosse così e ha chiarito: «Per me Nadia era tutto: era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita». I due si sono conosciuti lavorando a Le Iene, anche dopo la rottura hanno continuato a lavorare insieme, volendosi sempre bene. Da un anno circa erano in crisi e si erano presi una pausa, ma non avrebbero mai rinunciato l'uno all'altra, chiarisce Ferrigno.La nonna di Nadia Toffa è morta, pochi giorni dopo la drammatica scomparsa della conduttrice de Le Iene. Dicono non abbia retto al dolore per la perdita della nipote e il suo cuore si è fermato. Si chiamava Maria Cocchi, aveva 97 anni, viveva a Cerveno, in provincia di Brescia, dove si era trasferita dopo il matrimonio con l’uomo della sua vita, Enrico. Dalla loro unione sono nati tre figli, dai quali sono arrivati cinque nipoti, tra cui anche la celebre inviata de Le Iene. La nonna di Nadia Toffa, la più anziana del paese, era molto conosciuta e amata a Cerveno, dove tutti la ricordano per la sua dolcezza e disponibilità.