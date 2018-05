Nadia Toffa assente telefona in diretta: «I medici dicono di fare la brava» /Video

di Alessia Strinati

aprono la nuova puntata desalutando. La "iena", infatti, non è presente con loro in studio come di consueto tutte le domeniche e il motivo è per i problemi di salute che sta attraversando in questo periodo.Le cure a cui si sta sottoponendo per il cancro, che ha scoperto di avere qualche mese fa a seguito di un malore, l'hanno particolarmente spossata e Nadia è stata costretta a rinunciare ai suoi ultimi impegni lavorativi. In diretta i suoi colleghi la salutano e Giulio Golia nel farlo specifica: «Nadia non è con noi perché si è presa una piccola pausa per dedicarsi a se stessa».A quel punto Nicola Savino legge in diretta un messaggio che gli ha mandato la Toffa poco prima della diretta: «Mi raccomando ragazzi, fate una bella puntata: fate ridere, conducente bene, insomma non siate voi stessi». Il messaggio scatena gli applausi del pubblico e Agresti commenta dicendo che non vedendo mancare in lei il senso dell'umorismo e la precisione con cui prende il lavoro vuol dire che sicuramente sta bene e a breve sarà pronta a tornare in tv.Dopo il primo servizio la Toffa chiama in diretta: «Io sto benissimo, ma i medici dicono che devo fare la brava», dice tra gli applausi: «Sicuramente domenica prossima ci sarò». Poi ironizza con i suoi colleghi: «Dalla televisione siete un pochino più belli». Quando le tre iene in studio le dicono che è bella con la fascia, lei replica in modo convinto: «Ma cosa dite se non mi fate mai un complimento?» e tra scherzi e battute Savino conclude: «Non vediamo l'ora che torni e che ci prendi in giro». La telefonata si conclude tra gli applausi del pubblico.