Nadia Toffa, i messaggi di amici e fan sui social: «Instancabile guerriera»

Una giornata triste. Oggi è morta Nadia Toffa, la guerriera come hanno scritto tutti sui social. E proprio qui si raccolgono i messaggi di addio di amici, fan e personaggi famosi che l'hanno seguita e amata., che insieme a Nadia Toffa ha condotto le Iene, scrive su Instagram: «Mi dicevi sempre che ero il tuo “orso buono”,quante litigate ci siamo fatti ma finivano sempre con un abbraccio ,come una vera famiglia.Eri uno scricciolo cazzuto ma ,allo stesso tempo ,affettuosa e dolce ,sempre pronta ad affrontare una nuova sfida.Mi mancherai tanto ,nulla sarà uguale ti porterò sempre nel mio cuore. Il tuo orso buono»«Purtroppo oggi ci lascia una grande guerriera come Nadia Toffa... Riposa in Pace...». Scrive su facebook l'attore Alessandro Siani, postando anche una foto della Toffa sorridente. Poi il messaggio di: «Ha avuto una forza straordinaria, ha saputo lottare con dignità e coraggio». Barbara D'Urso su Instagram la ricorda con una poesia di Alda Merini.invece scrive: «Piccola Nadia, parlavamo della fortuna di poter comunicare , della musica e di noi..... la tua bellezza stava nel modo di vivere ogni momento , di parlare da vicino / di guardare in faccia mai distratta. Piccola stella , non devi più avere coraggio adesso , di quel coraggio ne parleremo noi....... Ciao Nadia , vola libera oggi dove il cielo è più sereno»scrive: «Ciao Nadia Toffa, ci si impiegava un attimo a volerti bene, uno sguardo due parole e sembrava di essere amici da sempre. Hai lasciato entrare tutti nella tua vita perché vedessero quanta forza c’era dentro quel corpo leggero. Ricorderò sempre il tuo sorriso e la tua amicizia istantanea. Hai avuto un coraggio grandissimo nel modo in cui hai affrontato due malattie, una delle due è la superficialità e il giudizio facile sparato attraverso un post o un commento ignorante. Hai vinto tu. Ci mancherai ma il tuo coraggio resta. Ciao Nadia»C'è il messaggio di, collega di Nadia alle Iene: «Tanti ricordi tante serate e tante risate .....così voglio ricordarti cara Nadia. Ti abbraccio forte come in questa foto»«Nadia Toffa ci ha lasciati. Ricorderemo una signora professionista e una splendida ragazza». Lo scrive sul suo profilo facebook l'ex presidente del Consiglio,. «Il cancro ha ucciso una giovane donna di 40 anni ma il modo con il quale lei lo ha combattuto fa riflettere, pensare e costringe ciascuno di noi a vivere più intensamente. Terremo il suo sorriso nel cuore, un abbraccio alla sua famiglia e alla redazione de Le Iene», conclude Renzi. «Addio Nadia, hai lottato come una leonessa senza mai perdere il sorriso. Mancherai. Una preghiera». Così su twitter il ministro dell'Interno,, ricorda Nadia Toffa scomparsa oggi all'età di 40 anni.«Ha saputo tenere insieme il coraggio di chi vuole 'illuminare le oscurità' con il rispetto per la dignità di ogni persona, a partire dalle più povere e disperate». Così il presidente della Fnsi, Beppe Giulietti, commenta la scomparsa di Nadia.